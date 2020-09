Mihaela Rădulescu, dezvăluiri exclusive în premiera show-ului Ferma. În Plus. Emisiunea începe la 23:30 pe PRO TV Plus

Premiera show-ului online Ferma. În Plus o are invitată pe Mihaela Rădulescu, gazda emisiunii Ferma. Orășeni vs. Săteni.

Înaintea de marea premieră, Vali Bărbulescu ne aduce, în exclusivitate, în această seară, de la ora 23:30, impresiile Mihaelei Rădulescu despre acest sezon și despre noii concurenți.

”Este un proiect anormal. Am hotărât să punem față în față două categorii de oameni foarte diferite: orășeni vs. săteni. Sunt foarte multe contradicții între cele două lumi”, a declarat Mihaela Rădulescu.

”Tot așa fraieră sunt. Ca să înțelegi un proiect, trebuie să trăiești în el. Eu m-am mutat aici la rulotă, am învățat cumva să îmi dozez un pic trăirile”, a adăugat vedeta.

Interviul cu Mihaela Rădulescu de la Ferma. În Plus poate fi urmărit EXCLUSIV ONLINE pe PRO TV Plus, de la ora 23:30!

